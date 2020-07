Stefano De Martino, “la decisione drastica che conferma l’addio definitivo a Belen” (Di sabato 11 luglio 2020) Prima estate da separati per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’anno scorso a quest’ora era da poco uscita la notizia ufficiale del loro ritorno di fiamma e la showgirl e il conduttore stavano ritrovando l’intesa perduta. Un anno dopo è di nuovo ricambiato tutto. Finito il lockdown, dopo i primi rumor, è arrivato l’annuncio della crisi tra i genitori di Santiago. Che, nemmeno a dirlo, sono letteralmente bersagliati dal gossip e dai paparazzi in queste ultime settimane. Tra gli ultimi pettegolezzi il bacio di Belen con Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore napoletano che ha raggiunto a Capri in occasione del suo compleanno. L’argentina adesso è invece impegnata con le registrazioni di Tu si que Vales. Anche Stefano sta lavorando: il suo Made in Sud è ricominciato da poco ... Leggi su caffeinamagazine

Stefano De Martino - su Instagram tornano i like di Emma Marrone - e lui ricambia - Belen: 'All'inizio della mia storia con Stefano copiavo Emma ' 26 marzo 2020 Emma ricorda l'amore con De Martino : 'Eravamo felici, poi uno tsunami ha travolto tutto' 4 marzo 2020 Belen: ' Emma aveva ...

Belen: 'All'inizio della mia storia con copiavo ' 26 marzo 2020 ricorda l'amore con De : 'Eravamo felici, poi uno tsunami ha travolto tutto' 4 marzo 2020 Belen: ' aveva ... Stefano De Martino - decisione drastica dopo la separazione da Belen Rodriguez Questo articolo Stefano De Martino , decisione drastica dopo la separazione da Belen Rodriguez è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Stefano De Martino ha preso una decisione drastica dopo la separazione sofferta ...

Questo articolo De , la da è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. De ha preso una la sofferta ... Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino - interviene il marito di Eva Henger Ormai è diventato un vero e proprio tormentone quello che vede protagonisti e Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. E’ ormai questo il gossip dell’estate 2020 e nonostante siano arrivate le smentite da parte di ...

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - Francym97 : RT @foreignerland: 14) Emma Marrone e Stefano ma è De Martino o Di Martino? (119 voti). Comunque qui lui era chiaramente l'incrocio tra un… - pinzer : Rodriguez e stefano de martino ig stories 20200223 - RAGAZZO_COMUNE : Stefano De Martino metteva la mano sul sedere di Alessia Marcuzzi con molta disinvoltura già ai tempi dell'isola 20… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino interviene il marito di Eva Henger - #Alessia #Marcuzzi #Stefano #Martino -