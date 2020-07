Sondaggio Confturismo-Swg, il 93% sceglie mete italiane (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 93% degli intervistati, ben il 16% in più dello scorso anno, farà vacanze in Italia. mete privilegiate Puglia, Toscana e Sicilia con un mix di mare, enogastronomia, benessere e itinerari green. E' quanto emerge dall'Osservatorio Confturismo Confcommercio e SWG sull'indice di fiducia del viaggiatore relativo al mese di giugno.Perdura pesantemente la crisi delle città e luoghi d'arte, al quarto posto fra le preferenze degli intervistati, menzionate dal 15% contro il 22% dello scorso anno. Per il 7% che invece opterà per mete estere, la scelta non può che restringersi al panorama europeo dove a Grecia, Francia e Spagna, già in auge lo scorso anno, si aggiunge come new entry l'Austria che sostituisce l'Inghilterra, normalmente presente fra le destinazioni top dell'era ... Leggi su liberoquotidiano

