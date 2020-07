Short track in lutto, Lara van Ruijven è morta all’età di 27 anni (Di sabato 11 luglio 2020) Lara van Ruijven è morta all’età di 27 anni. La campionessa olandese da due settimana lottava per la vita a causa di un disturbo autoimmune. PERPIGNAN (FRANCIA) – Il mondo dello Short track piange Lara van Ruijven, campionessa morta all’età di 27 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Perpignan, in Francia, dove la giovane era stata ricoverata il 29 giugno per una reazione autoimmune durante un allenamento in bicicletta sui Pirenei. Le sue condizioni sono sembrate sin da subito molto gravi tanto che è stato obbligatorio il ricovero in rianimazione. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello Short ... Leggi su newsmondo

Morta a 27 anni Lara van Ruijven - campionessa di short track : colpita da malattia autoimmune È Morta a soli 27 anni la campionessa del mondo di short track Lara van Ruijven . L’associazione sciistica olandese ha fatto sapere che la giovane è deceduta a causa di alcune complicazioni a una malattia autoimmune . La ragazza si ...

È a soli 27 la del mondo di van . L’associazione sciistica olandese ha fatto sapere che la giovane è deceduta a causa di alcune complicazioni a una . La ragazza si ... Lutto nel mondo dello short track : Lara van Ruijven deceduta a 27 anni Lara van Ruijven è morta all’età di 27 anni per un disturbo autoimmune che è degenerato con gravi complicazioni. La campionessa del mondo in carica dei 500 metri, per quanto concerne lo short track , era ricoverata da un ...

van è morta all’età di 27 per un disturbo autoimmune che è degenerato con gravi complicazioni. La campionessa del in carica dei 500 metri, per quanto concerne lo , era ricoverata da un ... Morta Lara van Ruijven - l’iridata di short track aveva 27 anni Morta a soli 27 anni Lara van Ruijven, campionessa del mondo dello short track un anno fa nei 500 metri. Fatale un malore in allenamento Morta Lara van Ruijven, atleta molto nota nello short track per il suo bronzo olimpico e il suo oro mondiale un ...

fattoquotidiano : Morta a 27 anni Lara van Ruijven, campionessa di short track: colpita da malattia autoimmune - Filo2385Filippo : RT @repubblica: Short track sotto shock, Lara van Ruijven è morta a 27 anni [aggiornamento delle 14:26] - repubblica : Short track sotto shock, Lara van Ruijven è morta a 27 anni [aggiornamento delle 14:26] - BersaniLeda : RT @fattoquotidiano: Morta a 27 anni Lara van Ruijven, campionessa di short track: colpita da malattia autoimmune - OpiniePaultje : RT @Corriere: Addio a Lara van Ruijven: la campionessa di short track colpita da una malattia autoimm... -