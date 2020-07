Roma, Fonseca: «3-0 stretto. Il quinto posto è fondamentale» (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Brescia Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match contro il Brescia. Ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso: PRESTAZIONE – «Era importante vincere oggi qui. Abbiamo fatto una buona partita, importante per mantenere il quinto posto, in questo momento è importante vincere le nostre partita». ZANIOLO – «Sono soddisfatto con tutta la squadra, quello che è importante è che facciamo gol. Oggi ne abbiamo fatti tre ma possiamo farne di più. Zaniolo è importante quando possiamo farlo giocare, ma è importante far giocare tutti, la squadra è la cosa importante. Il ... Leggi su calcionews24

Roma - Fonseca : "La squadra sta meglio - ha più fiducia. Dobbiamo segnare di più" Roma - Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Paulo Fonseca che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ...

- Seconda vittoria consecutiva per la di Paulo che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ... Roma - Fonseca : “Risultato importante per difendere il quinto posto” “Ho detto ai ragazzi che il successo contro il Parma sarebbe stato inutile se oggi non avessimo vinto. Quello di oggi è un risultato importante per il morale e per difendere il quinto posto”. Queste le dichiarazioni di Paulo ...

“Ho detto ai ragazzi che il successo contro il Parma sarebbe stato inutile se oggi non avessimo vinto. Quello di oggi è un risultato per il morale e per il posto”. Queste le dichiarazioni di Paulo ... Roma - Fonseca : "La squadra sta meglio - ha più fiducia" Roma - Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Paulo Fonseca che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ...

