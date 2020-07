Meteo Roma del 11-07-2020 ore 19:15 (Di sabato 11 luglio 2020) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo stabile e soleggiato su tutti i settori Salvo locali addensamenti lungo l’arco alpino con brevi rovesci associati cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure al centro intera giornata caratterizzata da stabilità prevalente con addensamento in più atteso soltanto sui rilievi appenninici al confine tra Lazio e Abruzzo dove non si escludono locali temporali in esaurimento però a partire dalla serata al sud e inizio di giornata con tanto sole prevalente qualche nube in più al pomeriggio specie su Puglia e Molise dove non sono esclusi brevi temporali temperature in generale calo le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo Italia Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

Allerta Meteo Toscana : piogge e forti temporali nella Romagna toscana e nella valle del Reno La Sala operativa della protezione civile regionale della toscana ha emesso un’ Allerta Meteo codice giallo, che riguarda la Romagna toscana e la valle del Reno , per piogge e forti temporali , con conseguenti possibili rischi di carattere ...

La Sala operativa della protezione civile regionale della ha emesso un’ codice giallo, che riguarda la e la del , per e , con conseguenti possibili rischi di carattere ... Allerta Meteo Emilia-Romagna : anche domani possibili rovesci o temporali localmente intensi La protezione civile regionale dell’ Emilia-Romagna ha diffuso un avviso Meteo valido “dalle 00:00 del 12 luglio 2020 fino alle 00:00 del 14 luglio 2020“: “Per la giornata di domenica 12 luglio sono previste ...

La protezione civile regionale dell’ ha diffuso un avviso valido “dalle 00:00 del 12 luglio 2020 fino alle 00:00 del 14 luglio 2020“: “Per la giornata di domenica 12 luglio sono previste ... Meteo Roma del 11-07-2020 ore 06 : 10 Meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord ennesima giornata caratterizzata da bel tempo del Sole prevalente al nord Italia da segnalare soltanto la possibilità di locali temporali ...

