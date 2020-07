Lazio-Sassuolo, i convocati di Inzaghi: c’è Lucas Leiva (Di sabato 11 luglio 2020) Sono ventiquattro i convocati di Simone Inzaghi per Lazio-Sassuolo, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Allo stadio Olimpico i biancocelesti devono assolutamente tornare alla vittoria e per far ciò proveranno ad avere la meglio dei neroverdi in gran forma. Lo faranno senza Correa infortunato e Patric squalificato, ma con Leiva che stringe i denti e sarà a disposizione. Di seguito i convocati: Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Radu, Silva, Vavro, A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Jony, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Adekanye, Caicedo, Immobile. Leggi su sportface

