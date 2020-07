Lazio-Sassuolo, Caputo al 91′: gol dell’1-2, De Zerbi impazzisce di gioia (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Il Sassuolo sbanca lo stadio Olimpico. Nel match contro la Lazio, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Roberto De Zerbi trovano la rete della vittoria a pochi minuti dalla fine grazie ad un colpo di testa facile facile a porta vuota di Francesco Caputo. Il Sassuolo centra la quarta vittoria di fila e sogna l’Europa, per la Lazio lo scudetto ormai è un miraggio. Leggi su sportface

Colpo grosso del Sassuolo all’Olimpico : Caputo affossa i sogni scudetto della Lazio Il risultato dell'Olimpico rischia di avere un peso specifico importante per quanto riguarda la corsa scudetto . La squadra di Inzaghi perde la terza partita consecutiva e rimane a -7 dalla Juventus. Primo tempo [caption id="attachment_990359" ...

Il risultato dell'Olimpico rischia di avere un peso specifico importante per quanto riguarda la corsa . La squadra di Inzaghi perde la terza partita consecutiva e rimane a -7 dalla Juventus. Primo tempo [caption id="attachment_990359" ... Pagelle Lazio-Sassuolo 1-2 - voti e tabellino Serie A 2019/2020 Le Pagelle e tutti i voti del match tra Lazio e Sassuolo, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019 / 2020 . Gli uomini di Simone Inzaghi si fermano ancora, altra sconfitta per i padroni di casa all’Olimpico. Oggi l’Atalanta ha la ...

Le e tutti i del match tra Lazio e Sassuolo, match della trentaduesima giornata di A / . Gli uomini di Simone Inzaghi si fermano ancora, altra sconfitta per i padroni di casa all’Olimpico. Oggi l’Atalanta ha la ... PAGELLE Lazio Sassuolo : Caputo entra e ribalta la gara - male Caicedo VOTI I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Lazio Sassuolo Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A ...

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-1, rete di Raspadori G. (SAS) - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-2, rete di Caputo F. (SAS) - MaxKidd7_MD : La #Lazio è senza gioco, non ha fiducia nelle proprie caratteristiche e non ha intenzioni di squadra. Arriveranno q… - PaoloBMb70 : RT @SkySport: LAZIO-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (33') ? #Raspadori (52') ? #Caputo (90+1') ? ? -