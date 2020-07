Lampard fredda le voci su Jorginho alla Juve (Di sabato 11 luglio 2020) È tempo di mercato ed è tempo di voci, una di quelle che ha tenuto banco in questo periodo è quella relativa al passaggio di Jorginho alla Juve per ritrovare Maurizio Sarri. Ma Frank Lampard, manager del Chelsea, ha subito smentito le voci di presunti problemi con l’ex centrocampista del Napoli “Se un giocatore resta fuori per alcune partite non significa che non rientra più nei miei piani” Le voci avevano cominciato a circolare dopo che Jorginho, titolare fisso prima del lockdown, dopo la ripresa era stato impiegato solo per una manciata di minuti. “Ci sono sempre giocatori che sono magari scontenti o che in certi momenti restano fuori ed è il caso per adesso di ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Lampard fredda le voci su #Jorginho alla #Juve Il manager del #Chelsea: “Se un giocatore resta fuori per alcune p… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampard fredda Giroud lancia il Chelsea, Lampard "vede" la Champions. L'Arsenal ferma il Leicester Corriere dello Sport