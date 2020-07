'Jorginho alla Juve?', agente 'valuteremo...' (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 11 LUG - "Le parole di Lampard hanno confermato come Jorginho sia ancora importante per il Chelsea. Quest'anno ha giocato tanto e quando il mister ha avuto bisogno di lui si è sempre ... Leggi su corrieredellosport

tuttosport : #Jorginho come #Cuadrado: alla #Juve a rate - TUTTOJUVE_COM : 'Jorginho alla Juve?'. L'agente: 'Valuteremo...' - Ansa_Piemonte : 'Jorginho alla Juve?', agente 'valuteremo...'. Santos su presunto interessamento bianconeri per regista'Chelsea… - CORNERNEWS24 : #Calcio - 'Jorginho alla Juve?', agente 'valuteremo...' Santos su presunto interessamento bianconeri per regista'Chelsea - zazoomnews : Lampard fredda le voci su Jorginho alla Juve - #Lampard #fredda #Jorginho -