Hyper Scape: l’alba della nuova Ubisoft – Recensione (Di sabato 11 luglio 2020) by Hynerd.it In uno dei periodi più difficili dell’azienda videoludica transalpina, Hyper Scape vuole essere il simbolo della rinascita di Ubisoft. Suonerà strano sentire che la rifondazione parta da un battle-royale, ma con questo prodotto si porta una brezza d’aria fresca e tanta nuova carne al fuoco ad un genere ormai spremuto fino al midollo. Ubisoft non ha sviluppato la fotocopia di Fortnite o Warzone, ma ha iniziato a mettere insieme i pezzi per rivoluzionare il genere. Hyper Scape guarda al passato … su: Hyper Scape: l’alba della nuova Ubisoft – Recensione Leggi su hynerd

Hyper Scape svelato : manca poco alla sua uscita. Il mondo degli FPS e degli Esports è un mondo estremamente ostile e che gioca a “il pesce grande mangia il pesce piccolo” e sembra che Valorant, nonostante tutto, sembra che stia per perdere il suo posto in cima alla catena ...

Il mondo degli FPS e degli Esports è un mondo estremamente ostile e che gioca a “il pesce grande mangia il pesce piccolo” e sembra che Valorant, nonostante tutto, sembra che stia per perdere il suo posto in cima catena ... Hyper Scape : Anteprima - Gameplay Trailer e Screenshot In questi giorni abbiamo avuto modo di provare per voi il nuovo Battle Royale Free to Play di Ubisoft, ed oggi vogliamo condividere con voi l’ Anteprima di Hyper Scape , anticipandovi che il gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti ...

In questi giorni abbiamo avuto modo di provare per voi il nuovo Battle Royale Free to Play di Ubisoft, ed oggi vogliamo condividere con voi l’ di , anticipandovi che il gioco sarà disponibile gratuitamente per tutti ... Hyper Scape - il nuovo battle royale di Ubisoft promette fuoco e fiamme Lo scorso giovedì Ubisoft ha presentato Hyper Scape, un nuovissimo sparatutto free-to-play battle royale del team di Montreal che sta dietro Rainbow Six Siege che cercherà di ritagliarsi una propria nicchia in un genere altamente ...

nearzero_ : @NathanAranzatii Hyper Scape parece ta manero - JeyOnAir : Anche se in ritardo, una bella clip su hyper scape ????? A me piace un botto , oggi c è il lancio globale ??. • • • hy… - Diosen14 : nouvelle Vod sur Hyper scape - iCrewPlay : Cosa ne pensi di questo sconvolgente prodotto marchiato Ubisoft? Lo giocherai? Hai avuto già la possibilità di prov… - AlbaserYT : @pccomponentes Buah viciada maxima a Warzone e Hyper Scape ???? #SuperPcDayDePcComponentes -

Ultime Notizie dalla rete : Hyper Scape Hyper Scape | Battle Royale: data di uscita, gameplay e ogni dettaglio Tom's Hardware Italia Hyper Scape | Battle Royale: data di uscita, gameplay e ogni dettaglio

Il mondo delle Battaglie Reali è destinato ad ampliarsi continuamente. Ora, anche Ubisoft ha deciso di entrare in campo con un nuovo videogame: Hyper Scape. La nuova proposta dello sviluppatore france ...

Hyper Scape: c'è anche un po' d'Italia nella colonna sonora ufficiale

Nonostante la chiusura della beta, continuano ad emergere nuove ed interessanti informazioni su Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft che nel breve weekend di prova ha appassionato molti giocatori.

Il mondo delle Battaglie Reali è destinato ad ampliarsi continuamente. Ora, anche Ubisoft ha deciso di entrare in campo con un nuovo videogame: Hyper Scape. La nuova proposta dello sviluppatore france ...Nonostante la chiusura della beta, continuano ad emergere nuove ed interessanti informazioni su Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft che nel breve weekend di prova ha appassionato molti giocatori.