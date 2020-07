Giovanni Da Pozzo riconfermato presidente provinciale Confcommercio (Di sabato 11 luglio 2020) La ripartenza di Confcommercio tra esperienza e novità, Giovanni Da Pozzo riconfermato presidente provinciale In una delle congiunture economiche più difficili del secondo dopoguerra, «Confcommercio ha saputo rappresentare al meglio i suoi associati. Nell’anno del rinnovo del mandato, si riparte ora con una squadra che è un mix di esperienza e novità». Giovanni Da Pozzo, presidente di Confcommercio provinciale, nel giorno dell’assemblea degli eletti, riunita nel Castello di Susans, ha riassunto cinque anni di impegno e risultati prima di affrontare la realtà segnata dalla pandemia, «evento pesante e imprevedibile ... Leggi su udine20

PORDENONE «Il quadro congiunturale commenta il presidente dell'ente camerale Giovanni Da Pozzo, analizzando il primo trimestre - conferma una situazione grave del tutto eccezionale, che inevitabilment ...

Da Pozzo: "In Fvg una fiera unica con sede a Pordenone"

Il presidente della Camera di Commercio: «Quella che, fino a oggi, più si è meritata di aggiudicarsi la sede e la presidenza, è Pordenone. Dobbiamo riconoscere quando qualcuno fa le cose per bene» UDI ...

