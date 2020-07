Gerardo Papiro, il giovane attivista di Napoli Est contro i rifiuti sulle spiagge (Di sabato 11 luglio 2020) La giovane età è spesso caratterizzata da spensieratezza e gioco. Gerardo Papiro tuttavia è un’eccezione, un ragazzo che si preoccupa per l’avvenire delle spiagge e lotta per un mare pulito. PULIZIA DELLE spiagge CON ZAINETTO IN SPALLA – «Secondo te è normale?». Una frase pronunciata spesso dal giovane attivista con i suoi amici. Tutti loro … L'articolo Gerardo Papiro, il giovane attivista di Napoli Est contro i rifiuti sulle spiagge Leggi su dailynews24

Ogni giorno pulisce la spiaggia del proprio quartiere sotto l'occhio vigile di suo padre. Non è un semplice passatempo ma una battaglia che porta avanti da tempo, prima ancora dell’onda emotiva genera ...

