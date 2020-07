F1 GP Stiria 2020, Binotto: “In questo momento non all’altezza del nome che portiamo” (Di sabato 11 luglio 2020) “Una giornata davvero deludente”. Mattia Binotto commenta così le qualifiche dei due piloti della Ferrari, sotto la pioggia, nel GP di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Dobbiamo accettare il verdetto del cronometro che non mente mai. In due qualifiche sulla stessa pista, pur in condizioni diverse non siamo mai stati competitivi, non soltanto contro quelli che negli ultimi anni erano stati i nostri avversari diretti ma nemmeno con altri che, fino a ieri, ci erano costantemente alle spalle” ammette il team principal della Ferrari. “Abbiamo fatto tanti sforzi per anticipare una serie di aggiornamenti alla vettura ma in pista i risultati non si sono visti. Dobbiamo capire perchè e lavorare per cambiare uno stato di cose che non è all’altezza di una squadra che ... Leggi su sportface

Formula 2 - GP Stiria 2020 : risultati - ordine di arrivo e classifica piloti Robert Shwartzman ha vinto gara-1 del Gran Premio di Stiria 2020 , secondo appuntamento con il Mondiale di Formula 2. Il pilota del team Prema Racing ha preceduto al termine di un duello molto serrato negli ultimi giri Tsunoda (Carlin), mentre il ...

Robert Shwartzman ha vinto gara-1 del Gran Premio di , secondo appuntamento con il Mondiale di 2. Il pilota del team Prema Racing ha preceduto al termine di un duello molto serrato negli ultimi giri Tsunoda (Carlin), mentre il ... GP Stiria 2020 - Leclerc penalizzato di tre posizioni : partirà quattordicesimo Penalità di tre posizioni in griglia di partenza da scontare nella gara Gran Premio di Stiria per Charles Leclerc . E’ questa la decisione degli steward dell’appuntamento austriaco, seconda fatica del Mondiale di Formula 1, ...

Penalità di tre in griglia di partenza da scontare nella gara Gran Premio di per Charles . E’ questa la decisione degli steward dell’appuntamento austriaco, seconda fatica del Mondiale di Formula 1, ... F1 - Qualifiche GP Stiria 2020 : 89ª pole per Hamilton. 10° Vettel - 14° Leclerc Lewis Hamilton si conferma come il miglior pilota in condizioni di bagnato e fa così sua la pole del GP Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. L’inglese migliora di giro in giro e ferma il cronometro sul tempo di ...

SkySportF1 : GP d'Austria (Stiria): la pioggia del sabato che ha cancellato le FP3. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : La griglia di partenza del GP d'Austria (Stiria) a Spielberg #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP ???? - SkySportF1 : ? Incidente per Giovinazzi ? Il Q1 termina con la bandiera rossa LIVE le qualifiche del 2° GP del Mondiale 2020 ?… - sportface2016 : #Ferrari, #Binotto sconsolato: 'In questo momento non siamo all'altezza del nome che portiamo' #F1 #StyrianGP - digitalsat_it : #SkySportF1, Diretta Esclusiva #AustrianGP #Qualifiche. In chiaro differita @TV8it -