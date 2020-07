De Luca sulla ripresa dell’anno scolastico: “Ci batteremo per arrivare in sicurezza a metà settembre” (Di sabato 11 luglio 2020) Il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha parlato in diretta sui social questa mattina per sottolineare la priorità della scuola rivolgendosi ai sindaci che saranno in prima linea per garantire la partenza: “Eravamo molto in dissenso col Governo per evitare sovrapposizione di turbo elettorale e apertura dell’anno scolastico. Avevamo proposto di andare al voto alla fine di luglio, ma hanno prevalso le esigenze dei politicanti. Abbiamo aperto tutto e sol le cabine elettorali non si possono aprire. L’apertura dell’anno scolastico sarà una cosa complicata se volgiamo dare serenità a tutti. Ci batteremo per evitare l’opportunismo avuto fino ad ora a Roma in relazione ai Comuni che saranno i primi soggetti coinvolti. Si è parlato di aprire altri locali per fare ... Leggi su ilnapolista

napolista : #DeLuca sulla ripresa dell’anno scolastico: “Ci batteremo per arrivare in sicurezza a metà settembre” Ai sindaci “… - raviolialragu : @ehblablabla bei tempi ragazzi, quando la dpg era appena arrivata sulla scena e luca le sapeva già tutte - mario_guermandi : @MAKEFREEUS @Diesira3 @AssurdCSIPomp @RM_marco01 @diegorusso690 @antonioripa @ParereLegale @buch_1977 @ccecchet… - MaxBrighel : RT @comicus_it: Il disegno di Milo Manara per The Old Guard, il nuovo film originale Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli disponibi… - comicus_it : Il disegno di Milo Manara per The Old Guard, il nuovo film originale Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli d… -