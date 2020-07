De Luca: “Mettetevi queste benedette mascherine. Non temete di apparire démodé. Futuro? Puntiamo al miracolo economico campano” (Di sabato 11 luglio 2020) “Mettetevi queste benedette mascherine, non abbiate timore di apparire démodé. Mettetevele. Io le metterò anche se andrò a mare, tanto per dare l’esempio. Il contagio non l’abbiamo superato definitivamente, è dietro l’angolo”. E’ l’appello del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta informativa su Facebook, invitando i campani alla prudenza, al senso di responsabilità e alla sensibilità. De Luca, poi, snocciola quelli che a suo dire sono i successi della sua amministrazione sia sul piano sanitario, sia sul piano socio-economico: “Dopo questa fase covid, dobbiamo ridurre le liste d’attesa negli ospedali e dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

