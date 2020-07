Caressa replica a Mihajlovic: “All’una meno venti abbiamo preferito parlare di Lautaro…” (Di sabato 11 luglio 2020) Le dichiarazioni di Sinisa Mihajlović a Sky nel post-gara di Bologna-Sassuolo e che hanno coinvolto il giornalista Fabio Caressa e l’ex Inter, Beppe Bergomi, continuano a far discutere e animare i social. Mihajlovic tornò sul match precedente alla sfida con il Sassuolo, ovvero Inter-Bologna, gara vinta dai rossoblu per 2-1 a San Siro. L’allenatore serbo dei felsinei bacchettò Caressa e Bergomi per non aver parlato a dovere del Bologna e della vittoria ottenuta a Milano, dando spazio più che altro all’Inter, paragonando quel post-gara a Inter Channel. Mihajlović definì Caressa “quel piccoletto li, marito di Benedetta Parodi”. Caressa ha replicato all’allenatore del Bologna a Radio DeeJay, durante un siparietto con ... Leggi su news.superscommesse

