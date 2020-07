Turchia, Santa Sofia tornerà a essere una moschea. Storica decisione del consiglio di Stato (Di venerdì 10 luglio 2020) L’annuncio atteso oggi sulla riconversione in moschea di Santa Sofia a Istanbul è arrivato: il consiglio di Stato turco ha annullato il decreto del 24 novembre 1934 dell’allora presidente Mustafa Kemal Ataturk che trasformava Santa Sofia in un museo. Ora questa Storica decisione spiana di fatto la strada alla riconversione in moschea del monumento simbolo della Capitale turca. Il massimo tribunale amministrativo di Ankara si è espresso sul ricorso presentato da un’associazione islamista, chiedendo appunto l’annullamento del decreto del 27 novembre 1934 con cui Mustafa Kemal Ataturk aveva trasformato la moschea del quartiere di Sultanahmet a Istanbul in un ... Leggi su open.online

