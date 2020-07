PS5: il controller DualSense potrebbe avere delle dimensioni sorprendentemente grandi (Di venerdì 10 luglio 2020) Prima del reveal completo di PS5, Sony ha svelato il suo controller next-gen DualSense che, come avrete visto, si presenta con un aspetto elegante. Ma quali dimensioni avrà nelle mani dei giocatori? Quanto sarà grande? Gli screenshot ufficiali forniti mostrano il controller fluttuante in un vuoto bianco, non rendendo chiare le sue effettive dimensioni. Molti pensano che PlayStation 5 sarà una console dalle dimensioni generose e, forse, lo stesso sarà per DualSense.In rete è trapelata un'immagine leak di un DualSense tenuto nella mano di un giocatore e beh... il controller sembra piuttosto grande e pesante.L'immagine sembra abbastanza legittima: l'illuminazione sul pollice / lato destro del ... Leggi su eurogamer

