Notizie di oggi: la prima pagina di Libero del 10 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Sulla prima pagina di Libero le Notizie di oggi hanno un retrogusto disneyano con l’apertura su Prodi e Berlusconi come Red & Toby, nemici amici: “Prodi e Berlusconi, quasi amici” per la cosiddetta apertura a un governo con maggioranza allargata. Cosa volesse dire Prodi lo ha chiarito ieri sera lui stesso: “Una maggioranza allargata con Forza Italia? “Questo non e’ un mio problema”, dice Romano Prodi dai microfoni di ‘Stasera Italia News’ in onda su Retequattro. “Il problema e’ avere degli obiettivi comuni, come ad esempio, un accordo sul Mes”, aggiunge il Professore che poi glissa dicendo “ma adesso io vado in vacanza con i miei nipoti…”. Le altre Notizie in ... Leggi su nextquotidiano

