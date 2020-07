Nella mobilità post-lockdown la propria auto è il mezzo più sicuro (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il lungo periodo di lockdown che ci ha costretti a casa, nel post Covid-19 la propria vettura è nettamente percepita come il mezzo più sicuro per gli spostamenti. E' il mezzo che il 79% e il 90% dei rispondenti al sondaggio condotto da Jaguar Land Rover ritiene garantisca maggior sicurezza e privacy per spostarsi, rispettivamente, in città e nei viaggi a media/lunga percorrenza. Un sondaggio che ha coinvolto un campione di 2.300 utenti che hanno accolto l'invito indicando le scelte di viaggio e di mobilità privilegiate oggi. In crescita anche il concetto di micromobilità sostenibile: incremento del 7% tra gli intervistati che valutano di abbinare la bici elettrica o il monopattino ... Leggi su liberoquotidiano

