Mose: protesta antagonisti diventa 'batt (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - VENEZIA, 10 LUG - La protesta del movimento 'No Mose' è sfociata in una 'battaglia navale' con le forze dell'ordine iniziata in bacino San Marco e proseguita verso la bocca di Porto del Lido, ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Mose chiuse tutte le 78 paratoie. Si sono alzate in 90 minuti, a regime si alzeranno in 30'. La protesta dei No Mo… - RaiNews : La Laguna è chiusa completamente per il primo test completo delle 78 dighe mobili. Ambientalisti e comitati contro… - TgrVeneto : #10luglio #Venezia #Mose A bordo di una ventina di barche, hanno manifestato contro il sistema di dighe mobili, spi… - iconanews : Mose: protesta antagonisti diventa 'batt - PATRIZIA953 : RT @RepubblicaTv: Mose, si alzano le prime paratoie. Conte: 'Anche chi protesta deve augurarsi che funzioni': 'Noi siamo arrivati all'ultim… -