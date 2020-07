Minori, Laura Massaro: “Riformare legge su bigenitorialità, aiuta padri violenti” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Le madri che si battono contro l’alienazione parentale e la violenza istituzionale chiedono al ministro Alfonso Bonafede di modificare la legge 54 del 2006 sulla bigenitorialita’ “in modo da impedire l’allontanamento coatto dei bambini e l’affido a padri violenti“. Leggi su dire

laura_cianfoni : RT @BentivogliMarco: 180 persone sono in mare da giorni. 25 sono minori. 17 senza genitori. 6 hanno tentato il suicidio. #Salvini non… - laura_iskra72 : RT @la_kuzzo: 180 persone sono in mare da giorni. 25 sono minori. 17 senza genitori. 6 hanno tentato il suicidio. L’Italia è in grado di ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Minori Laura Madre lesbica separata non vede le figlie da due anni, il caso alla Corte Costituzionale Corriere della Sera La vera storia dietro Twin Peaks diventa un documentario: la morte di Hazel Drew ispirò Laura Palmer

La storia di Hazel Drew è un'ossessione personale di Frost, che da piccolo andava in vacanza a Sand Lake, il luogo dove avvenne il delitto, e ne conobbe la storia grazie ai racconti della nonna: "Il p ...

Cos’è il numero R e perché può essere fuorviante per seguire i contagi

Con la pandemia il numero R di riproduzione è diventato alla portata di tutti, citato sulla stampa e sui social network, sui bollettini settimanali delle istituzioni nonché usato da politici e governa ...

