Maxi operazione antidroga tra Ladispoli e Cerveteri: in manette 8 persone, uno è un poliziotto (Di venerdì 10 luglio 2020) Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno concluso un’importante operazione nei comuni di Ladispoli, Cerveteri e Anguillara Sabazia che ha permesso di sottoporre alla misura cautelare della custodia in carcere 4 soggetti, mentre altri quattro sono stati sottoposti alla misura dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini L’operazione è scaturita grazie alle serrate indagini condotte dai Carabinieri che, dal mese di novembre 2019, hanno focalizzato l’attenzione su due soggetti, già noti nell’ambito delle piazze di spaccio e particolarmente attivi nel territorio di Ladispoli e Cerveteri. I militari della Sezione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

