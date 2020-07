L'ultimatum del governo ad Aspi: fate una proposta o sarà revoca (Di venerdì 10 luglio 2020) Al termine di un incontro con i vertici di Autostrade per l'Italia e Atlantia, il governo ha chiesto ad Aspi una nuova proposta vantaggiosa per lo Stato, entro il fine settimana e che possa riguardare ... Leggi su tg.la7

Andrea__Monti : Il #GovernodelleMancette.. Il governo soffre di demenza economica? -#COVID19 per il rilancio 20eur in più in busta… - MianiAttilio : Aziende italiane, 'fatturato in crollo del -19,7%' - Ultimatum del governo ad Autostrade e Atlantia - Cancelleri: '… - saponaro76 : Questa é l'Italia del fallimento politico!!! 'Ponte di Genova, ultimatum del #governo ad Aspi (#Benetton): 'propost… - FRANCESCOLARDIN : Autostrade, all’incontro al ministero l’ultimatum del governo ad Aspi: nuova proposta entro il weekend o revoca del… - worldnews911 : Autostrade, ultimatum del governo «Proposta nel week end o revoca» -