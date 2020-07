L’orsa JJ4 per ora è salva, ma il proiettile resta in canna. Eppure si potrebbe fare tanto (Di venerdì 10 luglio 2020) Orso salvato, Fugatti arrabbiato. Istintivamente, mi viene questa battuta. Dunque, è notizia di oggi che il Tar di Trento ha sospeso temporaneamente l’ordinanza di abbattimento dell’orsa per la quale si era mosso il mondo ambientalista e pure il ministro Sergio Costa, che ieri sera dopo diverse sollecitazioni ha promosso un ricorso al Tar pure lui. Va subito detto che il tribunale amministrativo regionale ha solo sospeso in via cautelativa l’ordinanza di abbattimento dell’orsa fino al 30 luglio, quando vi sarà il dibattimento per la decisione finale. Quindi è presto per essere felici a riguardo di una chiusura etica della vicenda. L’orsa è per ora salva, ma il proiettile resta in canna! Il Tar di Trento, infatti, ha reputato congrue e logiche le ... Leggi su ilfattoquotidiano

TgrRaiTrentino : +++ #Orsa #Jj4, il #Tar di Trento #sospende l'ordinanza di #abbattimento. Accolta la richiesta delle associazione a… - repubblica : L'Orsa JJ4 per ora è salva, gli ambientalisti vincono il ricorso al Tar contro l'abbattimento [aggiornamento delle… - SkyTG24 : Trentino, il ministro Costa annuncia il ricorso al Tar contro l'uccisione dell'orsa Gaia - BCalcinai : RT @WWFitalia: ??Grandi notizie dal Trentino. Il TAR ha accolto il ricorso del @WWFitalia e di altre associazioni e ha sospeso l'ordinanza… - brongosalvatore : RT @INGFiore2: #10luglio2020 Grazie al ricorso organizzato da #wwf, insieme ad altre associazioni, il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza… -

