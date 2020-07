La Raggi perde colpi: due elettori su tre non vogliono più vederla (Di venerdì 10 luglio 2020) Due romani su tre bocciano l'ipotesi di un secondo mandato di Virginia Raggi in Campidoglio. Ad un anno dall'elezioni il sondaggio realizzato tra il 2 e il 5 luglio e diffuso ieri da "Termometro politico" apre le danze del valzer di numeri che da qui a giugno 2021 accompagnerà la campagna elettorale per il prossimo sindaco. E lo fa con cifre severe per l'attuale inquilina di palazzo Senatorio: il 66,8 per cento preferirebbe non vedere di nuovo il suo nome sulla scheda elettorale. Così se centrodestra e centrosinistra già si sfregano le mani pronti a contendersi la poltrona più alta del Campidoglio, i fedelissimi della sindaca – che, è bene ricordarlo, ancora non ha ufficializzato una sua ricandidatura – minimizzano e, anzi, guardano ad altri numeri proponendo un'interpretazione alternativa e opposta. Sottolinea ad esempio ... Leggi su iltempo

