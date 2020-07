La proroga dello stato di emergenza non piace a nessuno (Di venerdì 10 luglio 2020) Scontro in maggioranza sul probabile rinnovo dello stato di emergenza per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. All'annuncio del presidente del Consiglio, il Partito democratico e Italia viva hanno immediatamente replicato chiedendo un intervento di Conte in Parlamento. "Lo stato di emergenza" ha spiegato il premier "serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione", ha confermato a Venezia dove si trovava per la prova del Mose. Cosa dice il Pd Il Pd è stato il primo tra i partiti che sostengono il governo a chiedere spiegazioni. "Non si può dubitare che l'esecutivo, se ha questo orientamento, abbia solide motivazioni" ha affermato Stefano ... Leggi su agi

