La griglia 2021 di MotoGp si completa, ma Dovizioso rischia di restare a piedi: il mercato non aspetta nessuno (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tempo scorre, i giorni anche e il Mondiale 2020 si avvicina, dal momento che scatterà tra una settimana sul circuito di Jerez. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesL’appuntamento spagnolo però non è l’unico orizzonte visibile in lontananza, c’è anche la stagione 2021 da programmare per i team, già impegnati a definire le proprie line-up. Il puzzle sembra essere quasi completo, la griglia di partenza va formandosi ma resta un’importante casella ancora da definire. Quale? Quella relativa ad Andrea Dovizioso, che non ha ancora firmato il proprio rinnovo con la Ducati. La trattativa prosegue ormai da settimane, ma i rapporti tra le parti pare che si siano raffreddati, per un’offerta ritenuta troppo bassa dal forlivese. Una reticenza che ha spinto Dall’Igna ad allacciare ... Leggi su sportfair

Vettel: "Ora direi sì alla Red Bull" Ma il boss Marko gli chiude la porta

di Leo Turrini Una nuova ala anteriore per provare ad aiutare Leclerc e il separato in casa Vettel, che si dice pronto ad accettare una offerta Red Bull per il 2021. Ma Helmut Marko, il boss bibitaro, ...

Webber: Vettel-Ferrari, prima finisce meglio è

Finiamola qui, tanti saluti e ognuno per la propria strada, prima ancora del tempo, già stabilito. Perché un 2020 da affrontare come il Gran Premio d’Austria di domenica scorsa è un racconto che non m ...

