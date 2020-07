Incontro tra Draghi e Di Maio: centrodestra all'attacco (Di venerdì 10 luglio 2020) Il centrodestra va all’attacco del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo che l’Adnkronos ha riportato che nei giorni scorsi c’è stato un Incontro tra lo stesso Di Maio e l’ex presidente della Bce, Mario Draghi. Secondo quanto emerge fra i due vi sarebbe stato uno scambio di punti di vista sulla situazione politica ed economica.“Gira voce che in questi giorni si siano incontrati almeno due volte Mario Draghi e Luigi Di Maio. ‘Fonti’ dicono per discutere di ‘politica economica’. Ce lo vedete il povero Draghi dissertare di politica economica con Di Maio? Whatever it takes. Per il Quirinale...”. Lo scrive su Twitter il senatore di Fratelli ... Leggi su huffingtonpost

