Incidente Cremona | Serena muore a 14 anni | grave il cugino 18enne

Un Incidente presso Cremona costa la vita ad una ragazzina. Il cugino alla guida di un motorino è molto grave. Terribili le circostanze dell'impatto. Una adolescente è morta a seguito di un Incidente in provincia di Cremona. La vittima si chiamava Serena Sbolli ed aveva 14 anni. La ragazzina stava viaggiando assieme ad un cugino

Gravissimo incidente sulla Quinzanese a Bordolano, in provincia di Cremona, dove uno scooter si è scontrato con un’auto e l’impatto è stato purtroppo fatale per una ragazza di soli 14 anni, morta sul ...I due giovani, residenti nella zona, viaggiavano su una Vespa lungo la Quinzanese. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia Una ragazza di 14 anni è morta e il cugin ...