Il figlio di Vasco Rossi a processo per incidente stradale. “Su di me hanno detto cose allucinanti” (Di venerdì 10 luglio 2020) Davide Rossi, figlio del cantante Vasco, davanti al giudice monocratico al processo che lo vede imputato per i reati di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale ripete la sua versione. “Ci siamo fermati, siamo scesi dalla macchina e abbiamo chiesto alle ragazze nell’altra auto se fosse tutto a posto e loro ci hanno risposto ‘sì, sì'”. I fatti riguardano l’incidente stradale avvenuto nel settembre del 2016: nell’auto di Rossi c’erano un suo amico, che sostiene di essere stato lui la persona che era alla guida, e una ragazza. Il veicolo si scontrò in zona Balduina con un’auto sui cui viaggiavano alcune ragazze. “Ho ... Leggi su secoloditalia

