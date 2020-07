Grande Fratello Vip concorrenti: Giuliana De Sio non ci sarà (Di venerdì 10 luglio 2020) Giuliana De Sio non parteciperà alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre su Canale 5. L’attrice, che di recente ha sconfitto il Coronavirus, ha smentito i gossip circolati nelle ultime ore che sussurravano di una sua presunta partecipazione. Via Facebook la 64enne ha smentito tutto, assicurando che non è per niente … L'articolo Grande Fratello Vip concorrenti: Giuliana De Sio non ci sarà proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - CarloCalenda : Dream team: Azzolina e Arcuri. Secondo me è un’idea di Casalino. Prova tipo grande fratello per la scuola italiana.… - Annaelegalita : RT @LegaSalvini: ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne voglion… - AlbertVonWeiss1 : RT @LegaSalvini: ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne voglion… - bellu_witte : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): Fabio Testi insulta l’addetto alla musica della casa -