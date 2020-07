"Gli rode da morire per Berlusconi". Porro quasi in imbarazzo per Travaglio: "Se fossi in lui...". Ko tecnico: umiliato (Di venerdì 10 luglio 2020) “L'apertura di Romano Prodi a Silvio Berlusconi fa impazzire Marco Travaglio”. Così Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana commenta il titolo di apertura del Fatto Quotidiano: “Ancora tu”, è il riferimento al Cav, seguito da quello al Mortadella che “vuole al governo il Caimano che comprò senatori per farlo cadere”. Al di là delle illazioni del Fatto, l'attualità politica racconta che Prodi non si scandalizzerebbe affatto per un governo con Berlusconi e tutta Forza Italia perché “la vecchiaia porta saggezza". “A Travaglio rode da morire”, è la frecciatina di Porro, al quale non sfugge l'editoriale del direttore che ripercorre i primi 20 anni di ... Leggi su liberoquotidiano

Sondaggi politici elettorali oggi 10 luglio 2020 : in calo il centrodestra e Italia Viva Sondaggi politici elettorali oggi 10 luglio : ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Gli ultimi Sondaggi politici elettorali divulgati ad oggi 9 luglio 2020 , riguardano la Supermedia YouTrend / AGI che ha preso in ...

10 : ultimissimi – Gli ultimi divulgati ad 9 , riguardano la Supermedia YouTrend / AGI che ha preso in ... Prodi apre a Berlusconi nel governo : “Non è più un tabù”. Scompiglio nel centrodestra Roma, 9 lug – Ci risiamo, più aumentano le tensioni nella maggioranza giallofucsia – Autostrade, Mes e chi più ne ha più ne metta – e si rischia una spaccatura insanabile tra M5S e il resto dell’alleanza ...

Roma, 9 lug – Ci risiamo, più aumentano le tensioni nella maggioranza giallofucsia – Autostrade, Mes e chi più ne ha più ne metta – e si rischia una spaccatura insanabile tra M5S e il resto dell’alleanza ... Frode e corruzione negli appalti delle Forze Armate - 7 arresti ROMA (ITALPRESS) – La squadra mobile di Roma – coordinata dalla Procura – ha eseguito misure cautelari nei confronti di 31 indagati, tra i quali pubblici ufficiali (appartenenti alle Forze Armate con diverso grado) e imprenditori, ...

ROMA (ITALPRESS) – La squadra mobile di Roma – coordinata dalla Procura – ha eseguito misure cautelari nei confronti di 31 indagati, tra i quali pubblici ufficiali (appartenenti alle Forze Armate con diverso grado) e imprenditori, ...

Multe, in pensione i foglietti rosa, ora si paga online con PagoPa

Firenze – Cambiano le procedure con cui si pagano le multe. Addio ai foglietti rosa, ora anche a Firenze sbarca PagoPa, E’ il nuovo sistema di pagamento per le pubbliche amministrazioni che cambia le ...

