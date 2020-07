Fumarola ad Agnano, la Procura di Napoli indaga sulle trivellazioni nella caldera dei Campi Flegrei (Di venerdì 10 luglio 2020) Stanno verificando chi ha fatto cosa e, cosa non secondaria, se sono stati provocati dei danni all'intera zona. trivellazioni ad Agnano, l'ora delle indagini. Tanto che la Procura di Napoli... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Fumarola Agnano

Il Mattino

POZZUOLI – Dal pozzo realizzato in Via Antiniana ad Agnano, nell’ambito del progetto Geogrid, continua a fuoriuscire una copiosa fumarola che raggiunge decine di metri di altezza. Dal bollettino setti ...L'area vulcanica dei Campi Flegrei vicino Napoli è una delle zone idrotermali attualmente più attive in Italia. Fumarole e vapori sulfurei con temperature fino a 115°C in superficie interessano in par ...