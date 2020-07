Francesca Cipriani davanzale esagerato, il bikini è troppo piccolo: «Bellezza unica» (Di venerdì 10 luglio 2020) Di fronte all’ultimo post audace di Francesca Cipriani su Instagram non si può non essere preda di un amletico dubbio: è troppo piccolo il costume? O è di una Bellezza esagerata lei? Le curve esplosive fanno capolino dal bikini blu e paiono incontenibili. La showgirl, nota per aver partecipato alla sesta edizione del ‘Grande Fratello’, ma soprattutto per ‘La pupa e il secchione’, show di Italia Uno che è tornata a condurre nel 2020 assieme a Paolo Ruffini, ha postato una serie di foto decisamente eccitanti. In primo piano il suo davanzale da urlo… Come si fa a resisterle? leggi anche l’articolo —> Sabrina Salerno ustionata al sole, in primo piano il décolleté hot: ... Leggi su urbanpost

felix801 : RT @dea_channel: la divina Francesca Cipriani in rosa ?????????? - Mariann04447745 : Solo a me Manila sembra un misto tra Antonella Clerici e Francesca Cipriani ?? #TemptationIsland - MassimoVerdux : @matteosalvinimi Sei un po' come una Francesca Cipriani che si paragona ad Albert Einstein??????. Bacioni ?? - Pietro53195426 : RT @TRASHPERSON18: Isola Dei Famosi 14 (2019): Francesca Cipriani si scaglia contro Marina La Rosa - shiver3717 : RT @Alisia_be_loved: 'Paolo è solo il figlio di...speriamo si trovi un lavoro serio' Disse colui che è sempre in studio da BDU, circondato…

Francesca Cipriani, spesso ospite nei salotti dei programmi Mediaset di Barbara D’Urso, sprigiona sensualità da tutti i pori. La giovane ha pubblicato delle istantanee che la ritraggono in bikini in g ...

Francesca Cipriani summer 2020! "Che l'estate abbia inizio", scrive la Pupa più amata d'Italia pubblicando un selfie allo specchio con occhiali da sole e costumino che conquista Instagram (dove ha un ...

