Erdogan, da sultano di Turchia a re dell’islam (Di venerdì 10 luglio 2020) Recep Tayyip Erdogan sarà ricordato dalla posteriorità come uno dei più lungimiranti statisti che siano mai stati partoriti dal ventre del mondo islamico. In meno di un ventennio, l’ex sindaco di Istanbul è riuscito laddove non ha potuto il suo mentore ed ex primo ministro, Necmettin Erbakan, ovvero scardinare l’impostazione laica ed occidentale della Turchia … Erdogan, da sultano di Turchia a re dell’islam InsideOver. Leggi su it.insideover

Erdogan sultano d’Africa - ecco come la Turchia ha conquistato la Somalia "Nessuno può parlare di pace, giustizia e civiltà nel mondo se il grido che arriva dalla Somalia rimane inascoltato": così l'allora premier turco, Recep Tayyip Erdogan, si rivolse nel settembre del 2011 alle Nazioni Unite per ...

NicolaPorro : La trasformazione della Basilica di #SantaSofia in una moschea è soltanto una delle tante mosse di #Erdogan in chia… - Fontana3Lorenzo : L'ennesimo affronto alla cristianità e all'Occidente del 'sultano' Erdogan? - RenataCArt : RT @NicolaPorro: La trasformazione della Basilica di #SantaSofia in una moschea è soltanto una delle tante mosse di #Erdogan in chiave anti… - ElisabettaIori3 : RT @Marco_dreams: Erdogan riconverte Santa Sofia in moschea. Addio alla Turchia laica voluta da Ataturk, il sultano un po’ alla volta sta… - GiusPecoraro : RT @Marco_dreams: Erdogan riconverte Santa Sofia in moschea. Addio alla Turchia laica voluta da Ataturk, il sultano un po’ alla volta sta… -