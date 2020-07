Ddl ex specializzandi, indennizzi solo a chi ha fatto ricorso? Consulcesi: "Tutelare il diritto con azioni legali" (Di venerdì 10 luglio 2020) «Un giovane che nel 1980 aveva 25 anni e frequentava la scuola di specializzazione in medicina, oggi di anni ne ha 65. La sua carriera è più vicina alla pensione, nonostante questo egli ancora non ha visto riconosciuto il suo diritto a ricevere un compenso congruo per la formazione post laurea specialistica, dopo oltre 40 anni. In più, durante questi mesi di Covid-19 ha lavorato, esponendosi ad un rischio alto di contagio. Qualcuno è addirittura morto senza vedere il diritto riconosciuto». È così che Massimo Tortorella, presidente Consulcesi, il network legale che ha portato avanti migliaia di battaglie legali per i medici, commenta i due Disegni di Legge (n.1802 e n.1803) presentati al Senato mettendo in evidenza che: «In un passaggio dei due Ddl, ... Leggi su liberoquotidiano

BasicLifeSupp : Ddl ex specializzandi. Indennizzi solo a chi ha fatto ricorso. Consulcesi ai medici: “Tutelare il diritto con azion… - ConsulcesiGroup : Medici Ex-Specializzandi: Ddl per rimborsare colleghi non pagati. Ex-specializzandi, la Fnomceo appoggia i DDL per… - OmceoCampobasso : Ex specializzandi, la Fnomceo appoggia i DDL per rimborsi - salutedomani : Ex specializzandi, la FNOMCeO appoggia i DDL per rimborsi - salutedomani : #Medici ex specializzandi, la #FNOMCeO appoggia i #DDL per rimborsi… -