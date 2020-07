Covid, fra le donne sempre più casi di “sindrome dal cuore spezzato” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Covid-19 potrebbe fare da “innesco” per altre patologie. In particolare per la sindrome di Takotsubo. Una patologia grave e per molti forse misconosciuta. Si può chiamarla anche “Sindrome del cuore spezzato” o da crepacuore. Si tratta della cardiomiopatia da stress e colpisce soprattutto le donne di mezza età, in conseguenze di un’emozione tanto intensa da risultare insopportabile o potenzialmente letale. Può essere la perdita di un amore, uno shock improvviso, un problema che irrompe nella vita portando stress e sofferenza. Adesso un team di scienziati statunitensi ha voluto studiare l’impatto del coronavirus su questa sindrome. E ha riscontrato un “aumento significativo” del numero dei ... Leggi su velvetgossip

RenatoLega : RT @Vickiegogreen: Tutto questo mi porta ancora di più a staccarmi dalla folla. Posso restarne distaccata senza sviluppare sociopatia ma so… - Vickiegogreen : Tutto questo mi porta ancora di più a staccarmi dalla folla. Posso restarne distaccata senza sviluppare sociopatia… - Vickiegogreen : Tutto questo mi porta ancora di più a staccarmi dalla folla. Posso restarne distaccata senza sviluppare sociopatia… - NuoveRadici : Nel post #quarantena sta emergendo una furia che si riversa ancora una volta sugli #stranieri. Che sia un #focolaio… - GmPoppi : RT @macche2palle: Tranquilli, le misure per il Covid sono provvisorie, fra poco si tornerà alla vita normale. Continuate ad indossare masch… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fra Covid, fra fobie e vere ossessioni: "C’è chi si lava le mani 100 volte" IL GIORNO