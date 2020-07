“Conversazione su Tiresia”, omaggio a Camilleri a un anno dalla morte (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri a un anno dalla scomparsa con la proiezione di ‘Conversazione su Tiresià. Un film prezioso che ci restituisce la vitalità e l'intelligenza di un autore straordinario, proiettato nei Teatri Nazionali per un'iniziativa alla quale spero aderiscano quante più realtà possibili per rendere il giusto tributo a chi ancora ci emoziona con la sua creatività”. Così il Ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, commenta l'iniziativa promossa il prossimo 17 luglio dal Piccolo Teatro di Milano e dai Teatri Nazionali italiani – il Teatro Stabile di Torino in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, il Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro Fondazione, il Teatro della ... Leggi su iltempo

