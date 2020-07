Clied: “Sabato 18” il suo primo disco come un sogno (Di venerdì 10 luglio 2020) Esce oggi, venerdì 10 Luglio 2020, “Sabato 18”, il primo album ufficiale del giovane cantautore Clied per Osa Lab e Artist First. Il disco, anticipato dai singoli “Penso che si (possa fare)”, “Io le dico no” e “Dentro di me”, vede oggi al luce, la chiusura di un cerchio. “Sabato 18 – racconta Clied – … L'articolo Clied: “Sabato 18” il suo primo disco come un sogno Leggi su dailynews24

honirojournal : “Sabato 18”, il primo disco di Clied è una vera e propria rinascita -

Ultime Notizie dalla rete : Clied “Sabato