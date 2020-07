Cassa integrazione, crollo in busta paga: la classifica per Regione (Di venerdì 10 luglio 2020) I lavoratori dipendenti che sono stati messi in Cassa integrazione a causa del Covid-19, al netto dell’Irpef nazionale e delle addizionali regionali, hanno perso complessivamente 4,8 miliardi di euro in busta paga. È questa la stima calcolata dal Servizio lavoro, coesione e territorio della UIL, basata sull’analisi dei dati INPS sulla Cassa integrazione, che hanno permesso anche di calcolare le perdite di ciascun dipendente. Lombardia prima nella classifica delle perdite È la Lombardia la Regione che ha registrato la maggior perdita in busta paga, pari al 25% del totale nazionale (1,2 miliardi di euro). In seconda posizione c’è il Veneto, dove la perdita per i ... Leggi su quifinanza

Cassa integrazione? Ve la potete scordare Eccola là la semplificazione, decantata e declamata dal premier Giuseppe Conte. Se per avere la Cassa integrazione molti lavoratori hanno penato non poco (anzi in molti casi tanti ancora la attendono) ora il gioco si fa ancora più ...

Eccola là la semplificazione, decantata e declamata dal premier Giuseppe Conte. Se per avere la integrazione molti lavoratori hanno penato non poco (anzi in molti casi tanti ancora la attendono) ora il gioco si fa ancora più ... Perché non arriva la cassa integrazione : ultime notizie INPS - quanti mancano - la situazione Durante il lockdown e l’emergenza coronavirus, la cassa integrazione straordinaria è stata fra i provvedimenti della prima ora, da parte del governo, per contenere i danni economici del lockdown. Purtroppo, questo strumento è ...

Durante il lockdown e l’emergenza coronavirus, la straordinaria è stata fra i provvedimenti della prima ora, da parte del governo, per contenere i danni economici del lockdown. Purtroppo, questo strumento è ... Busta paga : come leggere ferie anno precedente - maturate - godute e cassa integrazione come leggere le ferie in Busta paga? Partiamo innanzitutto da cosa sono le ferie. Le ore di ferie sono periodi di assenza retribuita in cui il dipendente recupera le energie psico-fisiche e si dedica alla propria vita sociale e familiare. La legge ...

