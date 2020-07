Camilleri, Franceschini: “L’omaggio del teatro a un anno dalla scomparsa” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Il teatro italiano omaggia Andrea Camilleri a un anno dalla scomparsa con la proiezione di Conversazione su Tiresia. Un film prezioso che ci restituisce la vitalità e l’intelligenza di un autore straordinario, proiettato nei Teatri Nazionali per un’iniziativa alla quale spero aderiscano quante più realtà possibili per rendere il giusto tributo a chi ancora ci emoziona con la sua creatività”. Così Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha commentato l’iniziativa promossa il prossimo 17 luglio dal Piccolo teatro di Milano e dai Teatri Nazionali italiani – il teatro Stabile di Torino in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, il teatro ... Leggi su italiasera

