BTP Futura, MEF: “Alta partecipazione per primo collocamento. Oltre 6 miliardi di euro” (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – Il boom che ci si aspettava non c’è stato ma il ministero dell’Economia e delle Finanze si è detto soddisfatto dei risultati. La prima emissione del BTP Futura, il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail, con scadenza a 10 anni, che andrà a finanziare le spese post-Covid, si è conclusa con ordini totali per Oltre 6 miliardi di euro dopo che stamani – a conclusione del collocamento iniziato lunedì – si sono fatti avanti ulteriori 349,3 milioni di sottoscrizioni. Per il nuovo titolo, che ha godimento 14 luglio 2020 e scadenza 14 luglio 2030, è confermata la serie dei tassi cedolari annui nominali definitivi, pagati su base semestrale, pari rispettivamente a 1,15% per i primi quattro anni, ... Leggi su quifinanza

Debutto in sordina per il titolo anti Mes - il Btp futura si ferma a 6 miliardi Si chiude senza infamia e senza gloria, il primo collocamento del nuovo Btp futura , titolo decennale interamente dedicato ai risparmiatori. La raccolta ordini complessiva è stata pari a 6,12 miliardi di euro. Il collocamento era iniziato ...

Si chiude senza infamia e senza gloria, il primo collocamento del nuovo Btp , decennale interamente dedicato ai risparmiatori. La raccolta ordini complessiva è stata pari a 6,12 di euro. Il collocamento era iniziato ... Btp Futura - prima emissione chiusa con oltre 6 miliardi (Teleborsa) – Si è chiusa – tenendo conto dei 349 milioni sottoscritti oggi, ultimo giorno di collocamento – con una raccolta complessiva pari a 6,13 miliardi di euro (6.132.260.000) la prima emissione del Btp Futura , il ...

(Teleborsa) – Si è – tenendo conto dei 349 milioni sottoscritti oggi, ultimo giorno di collocamento – con una raccolta complessiva pari a 6,13 di euro (6.132.260.000) la del Btp , il ... BTp Futura chiude con oltre 6 miliardi di raccolta. Importo medio 30mila euro Da una analisi preliminare emerge che l'Importo medio sottoscritto dai piccoli risparmiatori italiani è di poco superiore ai 30mila euro

repubblica : Le Borse Ue chiudono positive nonostante la paura per i nuovi contagi Usa. Il Btp Futura raccoglie 6 miliardi - Agenzia_Italia : Chiuso il collocamento dei #BTP Futura. Piazzati titoli per 6,1 miliardi. - MEF_GOV : #BTPFutura: al via da lunedì 6 luglio il nuovo titolo di Stato 100% retail ideato per finanziare gli interventi per… - infoiteconomia : BTP Futura: i dati finali del collocamento, il 64% dei contratti sotto i 20mila uero - infoiteconomia : Btp Futura raccoglie 5,8 miliardi di euro -