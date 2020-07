Azzolina risponde in diretta tv all’attacco di Salvini: “Qual è il suo curriculum?” (Di venerdì 10 luglio 2020) Lucia Azzolina risponde a Salvini in diretta tv: “Qual è il suo curriculum? Perché parla della scuola?” Ospite ieri sera al programma In Onda su La7, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha risposto all’attacco mosso dalla Lega di Matteo Salvini, che soltanto ieri in Parlamento – tramite alcuni deputati – aveva esposto uno striscione contro di lei. “Metterò lo striscione della Lega nel mio curriculum, insieme alla laurea in filosofia, alla laurea in giurisprudenza, alla specializzazione sul sostegno e all’abilitazione per insegnare storia e filosofia. Invece qual è il curriculum di Matteo Salvini? Perché parla di scuola? L’ho sentito parlare di scuola quando ha offeso gli ... Leggi su tpi

