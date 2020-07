Verona Inter 1-0 LIVE: Lazovic porta in vantaggio i padroni di casa (Di giovedì 9 luglio 2020) Allo Stadio Bentegodi, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Bentegodi”, Verona e Inter si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Verona Inter 1-0 MOVIOLA 2′ GOL Verona – Lazovic si invola sulla sinistra, rientra si beve Skriniar e batte Handanovic con un tiro sul primo palo Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Verona Inter 1-0: risultato e tabellino Rete: 2′ Lazovic HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, ... Leggi su calcionews24

