Temptation Island seconda puntata, cosa è successo? (Di venerdì 10 luglio 2020) La seconda puntata di Temptation Island 2020 è stata un turbinio di lacrime, emozione e rabbia: il viaggio nei sentimenti continua per tutti? Fonte: Instagram @TemptationIsland official La seconda puntata di Temptation Island ha tenuto con il fiato sospeso i fan del programma, lo show è andato in onda come di consueto giovedì 9 luglio alle ore 21,30 su Canale 5. Filippo Bisciglia ha guidato le coppie nel loro viaggio dei sentimenti ma non tutto è andato come sperato, tra lacrime, confronti e rabbia l’avventura dei fidanzati e delle fidanzate si è dimostrata più difficile del previsto. Temptation Island ... Leggi su chenews

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - giuliaceccon : @rvsetto ma è tutto così falso a temptation island. ci sarà una specie di “copione” da seguire pure lì - zazoomblog : Alessandro pronto a uscire da solo Falò di confronto a Temptation Island - #Alessandro #pronto #uscire #confronto - about_raffa_ : RT @wwweleonorax: ??SCOOP?? LIV E NIALL IL PROSSIMO ANNO A TEMPTATION ISLAND magri entro il prossimo anno si conosco pure veramente https:… - zazoomblog : ‘Temptation Island 7’ Sofia Calesso si presenta al falò richiesto dal fidanzato Alessandro Medici e i due escono in… -