Sky | Osimhen non tratta con nessun’altra squadra oltre al Napoli

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Victor Osimhen non starebbe trattando con nessun'altra squadra oltre al Napoli. Dunque filtra un cauto ottimismo circa la trattativa per portarlo in azzurro. L'attaccante del Lille sarebbe lusingato dalle avances del club di De Laurentiis e soddisfatto del viaggio di qualche giorno fa a Napoli. Non c'è però ancora un sì definitivo. Il calciatore è ancora in fase di valutazione dell'offerta. Sta prendendo più tempo perché deve fare una scelta di vita definitiva.

