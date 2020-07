Semafori su Google Mpas: come attivarli (Di giovedì 9 luglio 2020) Google Maps si avvicina sempre di più alla realtà, come? Inserendo i Semafori all’interno dell’applicazione. La novità è vicina ma non ancora ufficiale, attualmente è in fase di test e gli utenti che hanno avuto modo di provarlo hanno pubblicato alcuni screenshot che testimoniano la rivoluzione dell’app di navigazione. Un passo forse dovuto, perché l’app concorrente di Apple ha introdotto i Semafori all’incirca la scorsa estate. Per questo grande G non vorrà farsi trovare impreparata stando in scia dell’app di navigazione rivale. Non è ancora stata annunciata la data di rilascio ufficiale della nuova versione di Google Maps, che arriverà quindi in un periodo ancora imprecisato nel corso dei prossimi ... Leggi su italiasera

Multiplayerit : Google Maps ora mostra i semafori, test in corso su Android: cosa cambia - italiaserait : Semafori su Google Mpas: come attivarli - AndroidNewss : #news #Google Maps ora mostra i semafori, test in corso su #Android: cosa cambia… - ProfidiAndrea : ?? #GoogleMaps: arrivano i semafori! Come attivarli? - HDmotori : RT @HDmotori: Fermi tutti, il semaforo è rosso: ora lo dice anche Google Maps -