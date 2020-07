Scia di furti in Irpinia, malviventi in azione a Monteforte (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Questa notte è stato perpetrato un furto all’interno di un bar-tabacchi ubicato in una stazione di servizio di Monteforte Irpino. I ladri, dopo aver forzato il portoncino d’ingresso, si sono introdotti nell’esercizio e rubato sigarette e registratore di cassa. In corso di quantificazione il bottino. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Indagini in corso. L'articolo Scia di furti in Irpinia, malviventi in azione a Monteforte proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Dopo aver messo a segno una serie di furti sotto l’ombrellone tra la spiaggia di Porto San Giorgio e Lido di Fermo, erano state individuate ed arrestate. Per questo motivo due ragazze hanno patteggiat ...

Società Risorse Idriche Calabresi che – pur essendo in liquidazione – ha scritto ai Comuni di Sant'Agata di Esaro e Malvito per trasmettere in merito una Scia, ovvero una Segnalazione ... anche a ...

