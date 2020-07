Scambio stellare Juventus-City Leonardo Bonucci per Gabriel Jesus (Di giovedì 9 luglio 2020) Manchester City su Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus piace da tempo a Pep Guardiola e dopo i rumors del passato, questa volta l'allenatore catalano sogna di portarlo finalmente in Premier League. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Scambio stellare Juventus-City Bonucci per Gabriel Jesus - Affaritaliani : Scambio stellare Juventus-City Bonucci per Gabriel Jesus -

Ultime Notizie dalla rete : Scambio stellare

Virgilio Sport

Ritorno di fiamma del Manchester City per Leonardo Bonucci. Dopo diversi mesi, si torna a parlare di un possibile approdo del difensore bianconero in Premier League, alla corte di Pep Guardiola: il te ...08/07/2020 - Napoli-Tottenham: si tratta per uno scambio stellare. Napoli e Tottenham al lavoro per trovare l’intesa su un possibile scambio stellare: Arkadiusz Milik per Lucas Moura. Secondo quanto r ...